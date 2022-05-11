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2022-05-11
На востоке украинские защитники уничтожили 260 оккупантов и отбили 4 атаки, - ОТГ "Восток"
РоSSийские оккупанты понесли существенные потери также и в технике.
Фото: Cергій Нужненко
Украинские бойцы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" отразили 4 атаки роSSийских оккупантов и уничтожили до 260 захватчиков.
Об этом сообщили на Facebook-странице ОТГ "Восток".
Захватчики понесли потери также и в технике. В частности, во время боев украинские защитники уничтожили:
- танков – 4;
- БТР – 2;
- БМП – 2;
- САУ – 4;
- АТТ – 7;
- БПЛА – 2.
Напомним, подразделения Сил обороны Украины освободили 4 населенных пункта Харьковщины - Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.
Ранее сообщалось, что РФ начала обстреливать Украину устаревшими ракетами советского производства.