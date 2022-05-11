На востоке украинские защитники уничтожили 260 оккупантов и отбили 4 атаки, - ОТГ "Восток"

РоSSийские оккупанты понесли существенные потери также и в технике.

Украинские бойцы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" отразили 4 атаки роSSийских оккупантов и уничтожили до 260 захватчиков.

Об этом сообщили на Facebook-странице ОТГ "Восток".

Захватчики понесли потери также и в технике. В частности, во время боев украинские защитники уничтожили:

танков – 4;

БТР – 2;

БМП – 2;

САУ – 4;

АТТ – 7;

БПЛА – 2.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины освободили 4 населенных пункта Харьковщины - Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.