На востоке украинские защитники уничтожили 260 оккупантов и отбили 4 атаки, - ОТГ "Восток"

РоSSийские оккупанты понесли существенные потери также и в технике.

На востоке украинские защитники уничтожили 260 оккупантов и отбили 4 атаки, - ОТГ "Восток"
Фото: Cергій Нужненко

Украинские бойцы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" отразили 4 атаки роSSийских оккупантов и уничтожили до 260 захватчиков.

Об этом сообщили на Facebook-странице ОТГ "Восток".

Захватчики понесли потери также и в технике. В частности, во время боев украинские защитники уничтожили:

  • танков – 4;
  • БТР – 2;
  • БМП – 2;
  • САУ – 4;
  • АТТ – 7;
  • БПЛА – 2.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины освободили 4 населенных пункта Харьковщины - Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

Ранее сообщалось, что РФ начала обстреливать Украину устаревшими ракетами советского производства.

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