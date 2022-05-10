Война в Украине может стать более непредсказуемой и эскалационной — разведка США

В разведке США считают, что война РоSSии против Украины, вероятно, станет более непредсказуемой и эскалационной в последующие месяцы. Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, пишет CNN .

По ее словам, ход дальнейших боевых действий сложно спрогнозировать, в частности, потому, что президент РФ Владимир Путин сталкивается с несоответствием между своими амбициями и сегодняшними возможностями роSSийской армии.

«Текущая тенденция увеличивает вероятность того, что президент Путин прибегнет к более радикальным мерам, включая введение военного положения, переориентацию промышленного производства или потенциальную эскалацию военных действий, чтобы освободить ресурсы, необходимые для достижения своих целей, или если он считает, что РоSSия проигрывает в Украине», — объяснила Хейнс.

В то же время, в разведке США убеждены, что Путин не применит ядерное оружие, если не почувствует угрозу существованию РФ .

Как отметила Хейнс, президент РоSSии планирует затянуть войну против Украины, а его цели выходят за пределы Донбасса. В частности, речь идет о его желании также сохранить контроль над Херсонщиной и проложить сухопутный коридор в Приднестровье, захватив украинское побережье Черного моря.

«Следующий месяц войны будет значимым, поскольку россияне попробуют активизировать свои усилия», — добавила директор Национальной разведки.

В ведомстве, однако, полагают, что Путин сможет достичь Приднестровья, лишь объявив полную мобилизацию в РФ .