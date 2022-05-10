Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 10 мая

Минобороны Великобритании опубликовало карту боевых действий в Украине по состоянию на вторник, 10 мая.

"Великобритания и наши международные партнеры осуждают умышленное вторжение РоSSии в Украину, Мы с Украиной", - подчеркнули в правительстве Британии.

ВСУ идут в контрнаступление в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

Продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижний Северодонецкий район Луганской области, а также Каменку Ясиноватского района Донецкой области.