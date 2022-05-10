Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 10 мая

ВСУ идут в контрнаступление в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, информирует ZN.ua.

Минобороны Великобритании опубликовало карту боевых действий в Украине по состоянию на вторник, 10 мая.

"Великобритания и наши международные партнеры осуждают умышленное вторжение РоSSии в Украину, Мы с Украиной", - подчеркнули в правительстве Британии.

ВСУ идут в контрнаступление в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

Продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижний Северодонецкий район Луганской области, а также Каменку Ясиноватского района Донецкой области.


Елизавета Чижик, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия из-за значительных боевых потерь меняет свою пропаганду – ГУРРоSSия из-за значительных боевых потерь меняет свою пропаганду – ГУР
Оккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже 26 тысяч личного составаОккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже 26 тысяч личного состава
Основная цель рашистов - Донбасс: актуальная карта боевых действийОсновная цель рашистов - Донбасс: актуальная карта боевых действий
Почти все обещанные США гаубицы уже прибыли в Украину – CNNПочти все обещанные США гаубицы уже прибыли в Украину – CNN
Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 9 маяВторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 9 мая
Илон Маск отреагировал на угрозы Рогозина из-за поставок Starlink в УкраинуИлон Маск отреагировал на угрозы Рогозина из-за поставок Starlink в Украину
Путин на параде в Москве попытался "оправдать" вторжение в Украину: "Страны НАТО не захотели услышать..."Путин на параде в Москве попытался "оправдать" вторжение в Украину: "Страны НАТО не захотели услышать..."
Продолжим укреплять Украину и усиливать страдания Путина – БайденПродолжим укреплять Украину и усиливать страдания Путина – Байден
В Белгородской области РФ сосредоточивает резервы для ведения боевых действий вблизи границы Украины – ГенштабВ Белгородской области РФ сосредоточивает резервы для ведения боевых действий вблизи границы Украины – Генштаб
Мы ждем резких действий по реальному прекращению огня и эвакуации, - КалинаМы ждем резких действий по реальному прекращению огня и эвакуации, - Калина
Последние новости
Подгружаем последние новости