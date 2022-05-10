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2022-05-10
Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 10 мая
ВСУ идут в контрнаступление в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, информирует
Минобороны Великобритании опубликовало карту боевых действий в Украине по состоянию на вторник, 10 мая.
"Великобритания и наши международные партнеры осуждают умышленное вторжение РоSSии в Украину, Мы с Украиной", -
ВСУ идут в контрнаступление в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.
Продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижний Северодонецкий район Луганской области, а также Каменку Ясиноватского района Донецкой области.
Елизавета Чижик, ZN.ua