"Азов" показал условия, в которых находятся раненые защитники Мариуполя, и призвал ООН и КК спасти людей

"В полной антисанитарии, с открытыми ранами, перевязанными не стерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания", - отмечают украинские защитники.

Полк "Азов" обнародовал фото, на которых показал условия пребывания раненных защитников Мариуполя.

В своем Telegram бойцы призвали ООН и Красный Крест "показать свою гуманность и подтвердить основные принципы, на которых вы созданы, спасти раненных людей, которые уже не являются комбатантами".

"Весь цивилизованный мир должен видеть условия, в которых находятся раненые, искалеченные защитники Мариуполя, и действовать! В полной антисанитарии, с открытыми ранами, перевязанными нестерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания", - отметили "азовцы".

Фото: телеграм-канал АЗОВ Маріуполь

Фото: телеграм-канал АЗОВ Маріуполь

Фото: телеграм-канал АЗОВ Маріуполь

Фото: телеграм-канал АЗОВ Маріуполь

Фото: телеграм-канал АЗОВ Маріуполь

Фото: телеграм-канал АЗОВ Маріуполь

Фото: телеграм-канал АЗОВ Маріуполь

Бойцы требуют немедленной эвакуации раненых военнослужащих на контролируемые Украиной территории, где люди смогут получить помощь и надлежащий уход.

Фото: телеграм-канал АЗОВ Маріуполь

Фото: телеграм-канал АЗОВ Маріуполь

"Военнослужащие, которых вы видите на фото, и еще сотни на заводе "Азовсталь" - с тяжелыми ранениями ценой собственного здоровья защищали Украину и весь цивилизованный мир. Неужели теперь Украина и мировое сообщество не способны защитить и позаботиться о них?" - говорится в обращении "Азова".

Напомним, в Нацгвардии сообщили, что Президент Владимир Зеленский и руководство государства прилагают усилия для поиска возможностей эвакуации гражданских с Азовстали и работают над применением процедуры "экстракшн" в отношении раненых бойцов, медиков и военных, в том числе с привлечением помощи мирового сообщества.

В "Азове" сообщили, что вследствие обстрелов оккупантами Азовстали много тяжело раненных.