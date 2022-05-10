В Мариуполе эвакуации ждут еще 100 тысяч человек, – Бойченко

На заводе "Азовсталь" могут оставаться гражданские.

В Мариуполе эвакуации ждут еще 100 тысяч человек, – Бойченко
Евакуація мешканців Маріуполя
Фото: Facebook Маріупольська міська рада

Около 100 тысяч жителей Мариуполя остаются в городе и ждут эвакуации. Для ее успешного проведения необходим устойчивый режим тишины, часто не соблюдаемый русскими оккупантами.

Об этом заявил мариупольский городской голова Вадим Бойченко в Медиацентре "Украина".

"100 тысяч населения ждут, чтобы им дали шанс на спасение. Мы должны объединять усилия, не сдаваться и продолжать эвакуацию мирных жителей. Организовать миссию очень сложно, но мы должны вместе с международным сообществом делать все возможное для этого", – сказал он.

Вадим Бойченко добавил, что он не может с уверенностью сказать, что на территории завода "Азовсталь" нет гражданских.

"Чтобы можно было на 100% сказать, завершилась ли эвакуация гражданских, нужен устойчивый режим тишины. Ведь наши военные должны пойти по бомбоубежищам и проверить, есть ли там люди. А такой возможности россияне не дают. Мы предполагаем, что граждане, ожидающие эвакуации, там могут быть", – заявил мэр Мариуполя.

Напомним, во время первой эвакуация гражданских из "Азовстали", которая началась 1 мая, в Запорожье удалось вывезти 156 человек. 6 мая из "Азовстали" удалось забрать еще 50 женщин, детей и пожилых людей. В тот же день во время эвакуации мирных жителей из бомбоубежищ завода россияне убили троих украинских защитников, еще шесть получили ранения.

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