В результате обстрелов оккупантами Азовстали много тяжело раненых

Обстрелы продолжались всю ночь.

В результате обстрелов оккупантами Азовстали много тяжело раненых
Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (Калина)
Фото: скріншот

В результате обстрелов оккупантами завода Азовсталь в Мариуполе есть тяжело ранены.

Об этом заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь рассказал в комментарии "Украинской правде".

“Обстрелы, авиация, всю ночь. Есть раненые. Над госпиталем работает авиация. Много тяжелых раненых. На некоторое время мы потеряли связь с госпиталем”, – сказал он.

Сейчас связь восстановлена, раненых много, и им нужна эвакуация.

“Нельзя затягивать этот процесс, потому что раненым необходим нормальный уход, нужны медикаменты. Нужно нормальное питание и свежий воздух», – добавил Паламарь.

Напомним, 9 мая оккупанты совершили на территорию завода "Азовсталь", где держат оборону украинские военные, 34 самолетовылета.

Ранее глава Донецкой ОВА сообщил, что на Азовстали осталось около 100 гражданских.

Командир пограничников на Азовстали вчера заявил, что военные находятся в сверхчеловеческих условиях, но продолжают защищать свой край.

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