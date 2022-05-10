Страны G7 введут нефтяное эмбарго против РФ
Лидеры стран «Группы семи» (G7) после онлайн-встречи с президентом Владимиром Зеленским пообещали ввести нефтяное эмбарго против РоSSии и наращивать поставки современного и тяжелого вооружения в Украину. Об этом пишет ЭП со ссылкой на заявление лидеров G7 на сайте Белого дома.
Полная экономическая изоляция РоSSии
Страны G7 пообещали ввести эмбарго на роSSийскую нефть, как можно скорее постепенно отказываясь от поставок. Кроме того, в ближайшее время партнеры Украины планируют ввести дополнительные санкции против роSSийских ключевых банков, пропагандистов и членов роSSийской элиты, приближенной к Кремлю.
Согласно заявлению, РоSSия должна оказаться в полной экономической изоляции от мира, чтобы не иметь путей финансирования своей преступной войны и массового убийства безоружного гражданского населения.
Впервые на таком уровне все лидеры заявили, что Владимира Путина и Александра Лукашенко нужно привлечь к юридической ответственности за преступления и агрессию в соответствии с международным правом.
Поддержка стран G7
Лидеры G7 заверили Украину, что будут неукоснительно поддерживать власть и украинский народ в борьбе против роSSийских оккупантов. Кроме того, партнеры Украины обещают увеличивать объем и расширять типы вооружения для защиты своей территории от захватчиков.
Отдельно в заявлении отметили поддержку кибербезопасности, а также достижение энергетической и экономической безопасности Украины.
Также лидеры стран «Группы семи» пообещали масштабный пакет финансовой помощи в ближайшие недели, а также обещают помочь в восстановлении Украины после войны через Фонд солидарности с Украиной, основанный в рамках недавних консультаций с партнерами на конференции в Варшаве.
Во время онлайн-встречи Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ставит своей целью полный вывод роSSийских войск и техники со всей территории Украины в пределах государственных границ, признанных мировым сообществом.
Напомним, ЕС не смог согласовать шестой пакет санкций. Венгрия продолжает блокировать введение новых санкций Евросоюза против РоSSии, которые предусматривают постепенный запрет на импорт нефти.