Страны G7 введут нефтяное эмбарго против РФ

Лидеры стран «Группы семи» (G7) после онлайн-встречи с президентом Владимиром Зеленским пообещали ввести нефтяное эмбарго против РоSSии и наращивать поставки современного и тяжелого вооружения в Украину. Об этом пишет ЭП со ссылкой на заявление лидеров G7 на сайте Белого дома.

фото: censor.net

Полная экономическая изоляция РоSSии

Страны G7 пообещали ввести эмбарго на роSSийскую нефть, как можно скорее постепенно отказываясь от поставок. Кроме того, в ближайшее время партнеры Украины планируют ввести дополнительные санкции против роSSийских ключевых банков, пропагандистов и членов роSSийской элиты, приближенной к Кремлю.

Согласно заявлению, РоSSия должна оказаться в полной экономической изоляции от мира, чтобы не иметь путей финансирования своей преступной войны и массового убийства безоружного гражданского населения.

Впервые на таком уровне все лидеры заявили, что Владимира Путина и Александра Лукашенко нужно привлечь к юридической ответственности за преступления и агрессию в соответствии с международным правом.

Поддержка стран G7

Лидеры G7 заверили Украину, что будут неукоснительно поддерживать власть и украинский народ в борьбе против роSSийских оккупантов. Кроме того, партнеры Украины обещают увеличивать объем и расширять типы вооружения для защиты своей территории от захватчиков.

Отдельно в заявлении отметили поддержку кибербезопасности, а также достижение энергетической и экономической безопасности Украины.

Также лидеры стран «Группы семи» пообещали масштабный пакет финансовой помощи в ближайшие недели, а также обещают помочь в восстановлении Украины после войны через Фонд солидарности с Украиной, основанный в рамках недавних консультаций с партнерами на конференции в Варшаве.

Во время онлайн-встречи Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ставит своей целью полный вывод роSSийских войск и техники со всей территории Украины в пределах государственных границ, признанных мировым сообществом.