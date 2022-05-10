Страны G7 введут нефтяное эмбарго против РФ

Лидеры стран «Группы семи» (G7) после онлайн-встречи с президентом Владимиром Зеленским пообещали ввести нефтяное эмбарго против РоSSии и наращивать поставки современного и тяжелого вооружения в Украину. Об этом пишет ЭП со ссылкой на заявление лидеров G7 на сайте Белого дома.

Страны G7 введут нефтяное эмбарго против РФ
фото: censor.net

Полная экономическая изоляция РоSSии

Страны G7 пообещали ввести эмбарго на роSSийскую нефть, как можно скорее постепенно отказываясь от поставок. Кроме того, в ближайшее время партнеры Украины планируют ввести дополнительные санкции против роSSийских ключевых банков, пропагандистов и членов роSSийской элиты, приближенной к Кремлю.

Согласно заявлению, РоSSия должна оказаться в полной экономической изоляции от мира, чтобы не иметь путей финансирования своей преступной войны и массового убийства безоружного гражданского населения.

Впервые на таком уровне все лидеры заявили, что Владимира Путина и Александра Лукашенко нужно привлечь к юридической ответственности за преступления и агрессию в соответствии с международным правом.

Поддержка стран G7

Лидеры G7 заверили Украину, что будут неукоснительно поддерживать власть и украинский народ в борьбе против роSSийских оккупантов. Кроме того, партнеры Украины обещают увеличивать объем и расширять типы вооружения для защиты своей территории от захватчиков.

Отдельно в заявлении отметили поддержку кибербезопасности, а также достижение энергетической и экономической безопасности Украины.

Также лидеры стран «Группы семи» пообещали масштабный пакет финансовой помощи в ближайшие недели, а также обещают помочь в восстановлении Украины после войны через Фонд солидарности с Украиной, основанный в рамках недавних консультаций с партнерами на конференции в Варшаве.

Во время онлайн-встречи Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ставит своей целью полный вывод роSSийских войск и техники со всей территории Украины в пределах государственных границ, признанных мировым сообществом.

Напомним, ЕС не смог согласовать шестой пакет санкций. Венгрия продолжает блокировать введение новых санкций Евросоюза против РоSSии, которые предусматривают постепенный запрет на импорт нефти.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Недооценка силы украинского сопротивления не позволила Путину объявить о "победах" на параде 9 мая, – Минобороны БританииНедооценка силы украинского сопротивления не позволила Путину объявить о "победах" на параде 9 мая, – Минобороны Британии
Глава Европарламента указала на страну, которая окончательно может решить вопрос газового эмбарго РоSSииГлава Европарламента указала на страну, которая окончательно может решить вопрос газового эмбарго РоSSии
Желание Путина, объявить о победе 9 мая, разбилось об украинское сопротивление – британская разведкаЖелание Путина, объявить о победе 9 мая, разбилось об украинское сопротивление – британская разведка
На подступах к Северодонецку – противник окружает городНа подступах к Северодонецку – противник окружает город
Китай пока не нарушал американские санкции против РоSSииКитай пока не нарушал американские санкции против РоSSии
РФ идет к поражению в войне против Украины - ОПРФ идет к поражению в войне против Украины - ОП
"Путин получил противоположное тому, что хотел, а именно — большее, а не меньшее НАТО" — Шольц"Путин получил противоположное тому, что хотел, а именно — большее, а не меньшее НАТО" — Шольц
В парламенте Великобритании призвали ввести санкции против IT-индустрии РФВ парламенте Великобритании призвали ввести санкции против IT-индустрии РФ
Роспропаганда распространяет фейк об "эпидемии туберкулеза" в ВСУ, - Центр противодействия дезинформацииРоспропаганда распространяет фейк об "эпидемии туберкулеза" в ВСУ, - Центр противодействия дезинформации
Украина сегодня передаст вторую часть опросника ЕС для статуса страны-кандидатаУкраина сегодня передаст вторую часть опросника ЕС для статуса страны-кандидата
Последние новости
Подгружаем последние новости