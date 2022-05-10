Войска РФ обстреляли две громады в Сумской области

Информация по разрушениям уточняется.

Войска РФ обстреляли две громады в Сумской области
© Оперативно-тактическая группировка «Север»

РоSSийские войска обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской громады Сумской области, информирует Оперативное командование "Север" в Facebook.

"Вечер 9 мая в Сумской области закончился снова тревогой и обстрелами. Около 22 часов россияне обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской громад. Потерь нет, информация по разрушениям уточняется", - говорится в сообщении.

Оккупанты также обстреляли Черниговскую область, а именно участок отдела пограничной службы "Горск".


Анна Конюченко, ZN.ua

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