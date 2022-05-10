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2022-05-10
Войска РФ обстреляли две громады в Сумской области
Информация по разрушениям уточняется.
© Оперативно-тактическая группировка «Север»
РоSSийские войска обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской громады Сумской области, информирует Оперативное командование "Север" в
"Вечер 9 мая в Сумской области закончился снова тревогой и обстрелами. Около 22 часов россияне обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской громад. Потерь нет, информация по разрушениям уточняется", - говорится в сообщении.
Оккупанты также обстреляли Черниговскую область, а именно участок отдела пограничной службы "Горск".
Анна Конюченко, ZN.ua