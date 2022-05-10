В Харьковской области оккупационные войска маскируют военную технику в полях
Кроме физической опасности для местных, существует также информационная угроза распространения на захваченных территориях замаскированных кремлевских нарративов, информирует
В полях близ оккупированных сел Харьковщины замаскирована вражеская техника. Опасно сейчас посещать леса, посадки, в том числе в местах, где находились роSSийские военные. Там могут быть мины и растяжки. Прежде всего, речь идет о таких населенных пунктах, как Изюмское, Дружелюбовка, Ольговка, Чернещина, Первомайское, Подвысокое, Гороховатка, Бахтин. О ситуации в регионе
Смена информационного поля на оккупированных территориях Харьковщины
Кроме физической опасности для местных, существует также информационная угроза распространения на захваченных территориях замаскированных кремлевских нарративов. Враг пытается оккупировать и информпространство. С целью распространения дезинфомационных вбросов кремлевские силы на местах ограничили доступ к украинскому телевидению.
В частности, в Сватово доступны только роSSийские телеканалы. Также известно о взломе страницы в соцсетях единственного местного СМИ. Теперь эта площадка используется для распространения кремлевских сюжетов.