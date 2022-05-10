В Харьковской области оккупационные войска маскируют военную технику в полях

Кроме физической опасности для местных, существует также информационная угроза распространения на захваченных территориях замаскированных кремлевских нарративов, информирует ZN.ua.

В Харьковской области оккупационные войска маскируют военную технику в полях
Источник: Генеральный штаб ВСУ / фото иллюстративное

В полях близ оккупированных сел Харьковщины замаскирована вражеская техника. Опасно сейчас посещать леса, посадки, в том числе в местах, где находились роSSийские военные. Там могут быть мины и растяжки. Прежде всего, речь идет о таких населенных пунктах, как Изюмское, Дружелюбовка, Ольговка, Чернещина, Первомайское, Подвысокое, Гороховатка, Бахтин. О ситуации в регионе информирует Боровский поселковый совет.

Смена информационного поля на оккупированных территориях Харьковщины

Кроме физической опасности для местных, существует также информационная угроза распространения на захваченных территориях замаскированных кремлевских нарративов. Враг пытается оккупировать и информпространство. С целью распространения дезинфомационных вбросов кремлевские силы на местах ограничили доступ к украинскому телевидению.

В частности, в Сватово доступны только роSSийские телеканалы. Также известно о взломе страницы в соцсетях единственного местного СМИ. Теперь эта площадка используется для распространения кремлевских сюжетов.


Оксана Коваль, ZN.ua

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