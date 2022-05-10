Обстрел Одессы: стало известно количество жертв

В понедельник, 9 мая, роSSийские войска осуществили очередной ракетный обстрел города Одесса. В результате попадания вражеских снарядов в местный торговый центр погиб один человек. Еще пятеро получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования «Юг».

«7 ракет было выпущено по городу. Однако резервы ракет у врага, очевидно, на остатке, поскольку в ход явно пущены раритетные, советского образца, которых по возрасту уже наведение подводит. Выискивая стратегические объекты, устаревшими ракетами удалось попасть в «чрезвычайно опасный» торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления. К сожалению, 1 человек погиб, 5 раненых доставлены в больницу», - говорится в сообщении.

В ОК «Юг» отметили, что в настоящее время работники ГСЧС продолжают тушить пожар, вызванный обстрелом.