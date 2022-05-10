Макрон считает, что только переговоры могут восстановить мир в Украине

Поэтому настаивает на необходимости прекращения огня и продолжении встреч украинской и роSSийской делегаций, информирует ZN.ua.

Макрон считает, что только переговоры могут восстановить мир в Украине
© Pr?sidence de la R?publique France/Президент Республики Франция/flickr

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что только переговоры между Украиной и РФ могут помочь закончить роSSийскую войну на территории Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине, пишет Укринформ.

По словам Макрона, необходимо как можно скорее прекратить огонь, потому что это единственное, что может продолжить переговоры, уже начатые делегациями Украины и РоSSии. По его мнению, это позволит достичь мира и вывести вражеские войска с украинской территории.

"Мы остаемся сконцентрированными на наших целях сделать все, чтобы достичь режима прекращения огня. Помочь Украине вести переговоры на условиях, которые Украина определит для себя, поскольку наша позиция – быть на стороне суверенитета и территориальной целостности Украины. Ни больше, ни меньше. Эти переговоры – это единственное, что может восстановить мир", – сказал Макрон.

Он добавил, что Европа будет играть свою роль в обеспечении безопасности. Вопрос будет обсуждаться с Украиной и рядом других союзников.


Максим Царук, ZN.ua

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