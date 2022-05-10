РФ идет к поражению в войне против Украины - ОП

РоSSия двигается к поражению в войне против Украины, которую она развязала в феврале 2022 года. Об этом во время телемарафона рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

РФ идет к поражению в войне против Украины - ОП

По его словам, поражение РоSSии – это вопрос времени и жертв, которые украинскому народу придется заплатить за свободу.

Подоляк подчеркнул, что все проблемы, которые ожидают РоSSию в будущем, следует связывать с ее преступными действиями в Украине. Он также отметил, что Украина является символом окончания эпохи Путина.

Напомним, роSSийские оккупационные войска вторглись в Украину 24 февраля. По состоянию на утро 9 мая 2022 года (по данным Генштаба ВСУ) они потеряли более 25 000 человек, более 1000 танков, 2764 боевых бронированных машин, а также почти 200 самолетов и более 150 вертолетов.

РФ идет к поражению в войне против Украины - ОП

Генштаб ВСУ отметил, что роSSийские оккупанты продолжают пытаться наступать в Восточной операционной зоне. Они хотят полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. Враг сейчас больше всего проявляет активность на двух направлениях - Слобожанском и Донецком.

Ранее стало известно, что в Черном море затонул роSSийский крейсер "Москва", который подбили украинские ракеты.


Максимов Віталій, Тудей

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