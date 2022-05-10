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2022-05-10
Плюс 350 убитых россиян: свежая сводка Генштаба ВСУ о потерях РФ
Продолжаются 76 сутки полномасштабного вторжения страны-террориста РФ на территорию суверенной и независимой Украины. В этой войне агрессор теряет тысячи единиц военной техники и десятки тысяч личного оккупантского состава, однако продолжает атаковать украинские города, деревни и мирное население нашей страны.
Об общих боевых потерях врага сообщили в Генштабе ВСУ, информирует
Ориентировочные потери роSSийского оккупационного войска по состоянию на 10 мая:
- личного состава – около 26000 (+350) человек ликвидировано,
- танков - 1170 (+25) ед,
- боевых бронированных машин - 2808 (+44) ед,
- артиллерийских систем - 519 (+6) ед,
- РСЗО - 185 (+6) ед,
- средства ПВО - 87(+1) ед,
- самолетов - 199 (+0) ед,
- вертолетов - 158 (+2) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1970 (+9) ед,
- корабли /катера - 12 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),
- специальная техника - 41 (+2),
- крылатые ракеты – 94 (+2).
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корабли/катера/boats/cutters - 12 (+0) ед,
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специальная техника – 41 (+0).
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автомобильной техники и автоцистерн - 1980 (+10) ед,
По данным Генштаба ВСУ, роSSийские оккупанты понесли наибольшие потери за минувшие сутки наблюдавшиеся на Авдеевском направлении.
Инна Погрибная, Апостроф