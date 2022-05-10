Плюс 350 убитых россиян: свежая сводка Генштаба ВСУ о потерях РФ

Продолжаются 76 сутки полномасштабного вторжения страны-террориста РФ на территорию суверенной и независимой Украины. В этой войне агрессор теряет тысячи единиц военной техники и десятки тысяч личного оккупантского состава, однако продолжает атаковать украинские города, деревни и мирное население нашей страны.

Об общих боевых потерях врага сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Апостроф .

Ориентировочные потери роSSийского оккупационного войска по состоянию на 10 мая:

личного состава – около 26000 (+350) человек ликвидировано,

танков - 1170 (+25) ед,

боевых бронированных машин - 2808 (+44) ед,

артиллерийских систем - 519 (+6) ед,

РСЗО - 185 (+6) ед,

средства ПВО - 87(+1) ед,

самолетов - 199 (+0) ед,

вертолетов - 158 (+2) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1970 (+9) ед,

корабли /катера - 12 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),

специальная техника - 41 (+2),

крылатые ракеты – 94 (+2).

корабли/катера/boats/cutters - 12 (+0) ед,

специальная техника – 41 (+0).

автомобильной техники и автоцистерн - 1980 (+10) ед,

По данным Генштаба ВСУ, роSSийские оккупанты понесли наибольшие потери за минувшие сутки наблюдавшиеся на Авдеевском направлении.