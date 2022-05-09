На востоке украинские защитники уничтожили 250 оккупантов и отбили 8 атак, - ОТГ "Восток"

Захватчики понесли немалые потери и в технике.

Украинские бойцы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" отразили 8 атак роSSийских оккупантов и уничтожили почти 250 захватчиков.

Об этом сообщили на Facebook-странице ОТГ "Восток".

Захватчики понесли потери и в технике. Во время боев украинские защитники уничтожили:

танки – 13;

БТР – 1;

БМП – 10;

САУ – 1;

минометы – 2;

АТТ – 6;

БПЛА – 1.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, росармия потеряла уже 25 650 своих солдат на войне в Украине.

Сегодня николаевские десантники уничтожили роSSийский бронеавтомобиль "Тигр" вместе с экипажем.