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2022-05-09
На востоке украинские защитники уничтожили 250 оккупантов и отбили 8 атак, - ОТГ "Восток"
Захватчики понесли немалые потери и в технике.
Украинские бойцы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" отразили 8 атак роSSийских оккупантов и уничтожили почти 250 захватчиков.
Об этом сообщили на Facebook-странице ОТГ "Восток".
Захватчики понесли потери и в технике. Во время боев украинские защитники уничтожили:
- танки – 13;
- БТР – 1;
- БМП – 10;
- САУ – 1;
- минометы – 2;
- АТТ – 6;
- БПЛА – 1.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, росармия потеряла уже 25 650 своих солдат на войне в Украине.
Сегодня николаевские десантники уничтожили роSSийский бронеавтомобиль "Тигр" вместе с экипажем.