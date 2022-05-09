"Шествие на костях": оккупанты опозорились с "парадом" в Мариуполе, кадры

РоSSийским оккупантам не удалось собрать убедительную «массовку» для своего парада на 9 мая в уничтоженном Мариуполе.

Соответствующими кадрами поделился в своем Телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. О планах россиян провести показательный парад в Мариуполе на 9 мая было известно заранее. Изначально оккупанты хотели устроить в практически полностью уничтоженном ими же городе шествие «Бессмертного полка».

Однако, как свидетельствуют сегодняшние фото из города, для такой акции им не хватило бы даже собранной массовки. Вместо этого группа коллаборантов во главе с главарем «ДНР» Пушилиным пронесла по улице города гигантскую «георгиевскую ленту». При этом зрителей для этого зрелища собралось критически мало.

Андрющенко со ссылкой на свидетельства местных жителей рассказал, что людей для вышагивания с лентой пришлось завозить из Новоазовска и Донецка.

«Как ни противно - стоит обратить внимание на "толпу народа". Кроме завезенных "волонтеров единороссов" и представителей оккупационных властей - почти никого. РоSSийские бомбы очень показательно объяснили мариупольцам, как все однозначно. В итоге победобесия можно еще раз сказать - х#й им, а не Мариуполь… Еще несколько ракурсов, которые прекрасно демонстрируют, что кроме самих оккупантов и коллаборантов к шествию мариупольцев присоединилось примерно ноль. Так всегда случается, когда ты несешь освобождение от фашизма вместе с авиабомбами», - написал Андрющенко.

Он опубликовал фото и видео с самим «парадом» оккупантов.

В свою очередь, украинцы в сети не сдерживали эмоций, комментируя парад «на костях мариупольцев».

«В Мариуполе рашисты проводят «шествие на костях украинцев». Гореть в аду вас все твари и очень скоро», «Твари позорные... Карьеристы на крови своих же земляков...», «Почему они свободно ходят по украинскому городу?», «Налезли как тараканы», - пишут люди.