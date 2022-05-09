Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Символически закон о ленд-лизе президент США подписал именно 9 мая, в День победы над нацизмом

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого Дома.

Символично, что этот закон Байден подписал именно 9 мая в День победы над нацизмом. Последний ленд-лиз использовали во время Второй мировой войны для борьбы против Адольфа Гитлера. Сейчас эта система должна помочь Украине в борьбе с роSSийским диктатором Владимиром Путиным.

Он стремится ускорить передачу Украине критически важного во время войны военного оборудования и оружия и упростить бюрократические процедуры, связанные с этим. Документ позволяет де-факто дарить необходимое оборудование и товары на условиях возмещения их стоимости позже.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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