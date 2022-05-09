Роспропаганда распространяет фейк об "эпидемии туберкулеза" в ВСУ, - Центр противодействия дезинформации

Неправдивую информацию тиражируют для того, чтобы деморализовать и посеять панку среди военных.

ПророSSийские Telegram-каналы распространяют фейк о резком ухудшении эпидситуации в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

"Рф стремится посеять панику среди украинских защитников, не гнушаясь "разгоном" фейка о том, что" в украинской армии началась эпидемия туберкулеза". В частности пропагандисты отмечают, что "украинские медики не могут определить точную причину эпидемии, однако склоняются к двум вариантам массовой вспышки": "призыв недообследованных резервистов и бойцов терробороны" и "активный призыв в ряды ВСУ заключенных", - рассказали в ЦПД.

РоSSийские пропагандисты при этом ссылаются на "неизвестный источник" в Генштабе ВСУ".

"Предупреждаем, что указанная информация не соответствует действительности и создана только с одной целью – для деморализации и распространения панических настроений среди военных!" - отметили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, все паблики (чат-группы, Telegram-каналы, ФБ-группы) о поиске родных, установлении повреждений и т.п., которые касаются Мариуполя, администрируют "волонтеры ДНР", а на самом деле агенты роSSийской ФСБ.

Недавно Центр противодействия дезинформации развенчал роSSийские фейки о ленд-лизе для Украины.