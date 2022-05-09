Все больше роSSийских офицеров саботируют приказы идти в наступление – Пентагон

США видят "анекдотические сообщения" о том, что роSSийские войска и "офицеры среднего звена разных уровней вплоть до уровня батальона" отказываются выполнять приказы двигаться вперед в новом наступлении на Донбасс. Об этом сообщает CNN , ссылаясь на высокопоставленного чиновника по обороне США .

По словам этого чиновника, офицеры "либо отказались подчиняться приказам, либо не подчиняются им с той скоростью, с которой можно ожидать от офицера". Именно низкий моральный дух является одной из ключевых проблем роSSийских захватчиков в Украине.

В настоящее время в Украине находятся 97 оперативных батальонно-тактических групп (БТГ) роSSийских войск. По состоянию на 28 апреля было 92 БТГ. То есть, за 11 дней они добавили пять новых БТГ.

"Для них нет ничего необычного в том, что они перемещают один или два БТГ из Донбасса обратно в РоSSию для переоборудования или поставки, а затем возвращают их обратно, это нормально", – сказал чиновник.