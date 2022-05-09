Politico: На День победы Путин еще больше врал и делал вид, что он «миротворец»

В День победы у роSSийского автократа Владимира Путина не было этой самой победы. Все, что он смог предложить – это смесь из лжи и оправданий, из которой и состояла его короткая речь на Красной площади. Он неловко пытался оправдать войну против Украины, все разрушения и смерти, включая гибель тысяч роSSийских солдат, которые произошли из-за него.

«Называя войну «справедливой битвой за РоSSию», Путин напомнил о роли его страны во Второй мировой войне, грубо игнорируя тот факт, что уже более двух месяцев его вторжение в Украину пишет новую историю, в которой он – современное лицо фашистской автократии. И роSSийские солдаты не освободители, а мародеры, насильники, палачи и оккупанты», - пишет Politico .

РоSSийская репутация и без того была запятнана преследованием политических оппонентов и убийством бесчисленного числа гражданских в Сирии. Теперь она фактически похоронена под развалинами школ, жилых домов и больниц в Мариуполе, Харькове, Буче и других украинских городах и селах, где идет борьба против захватчиков.