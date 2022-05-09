Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 9 мая

РоSSийские оккупационные войска пытаются прорвать оборону ВСУ на Донбассе, информирует ZN.ua.

Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 9 мая
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Минобороны Великобритании опубликовало карту боевых действий в Украине по состоянию на понедельник, 9 мая.

"РоSSия продолжает незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину", - говорится в сообщении.

Министерство обороны Великобритании/Twitter

"Великобритания и наши международные партнеры осуждают намеренное вторжение РоSSии в Украину, Мы с Украиной", - отметили в правительстве Британии.

ВСУ идут в контрнаступление в Харьковской и Херсонской областях. За сутки украинские защитники освободили часть территории возле города Изюм.


Анна Конюченко, ZN.ua

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