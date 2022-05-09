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2022-05-09
Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 9 мая
РоSSийские оккупационные войска пытаются прорвать оборону ВСУ на Донбассе, информирует
© Сергей Нужненко / Радио Свобода
Минобороны Великобритании опубликовало карту боевых действий в Украине по состоянию на понедельник, 9 мая.
"РоSSия продолжает незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину", - говорится в
Министерство обороны Великобритании/Twitter
"Великобритания и наши международные партнеры осуждают намеренное вторжение РоSSии в Украину, Мы с Украиной", -
ВСУ идут в контрнаступление в Харьковской и Херсонской областях. За сутки украинские защитники освободили часть территории возле города Изюм.
Анна Конюченко, ZN.ua