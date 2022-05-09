РоSSийские войска на Харьковщине передислоцируются из Боровой в направлении Купянска — поссовет

В Харьковской области роSSийские оккупанты начали выводить войска с территории Боровской громады и расположенной неподалеку Богуславки в направлении также временно оккупированного Купянска.

«Со вчерашнего дня наблюдается массовый выход войск РФ с территории Боровой и Богуславки в направлении Купянска. В то же время, по данным аэрофотосъемки, большое количество живой силы и техники кафиров остается в селах Изюмское, Дружелюбовка, Ольговка, Чернещина, Первомайское, Подвысокое, Гороховатка, Бахтин. В полях вблизи деревень замаскирована вражеская техника», - говорится в сообщении на странице Боровского поселкового совета.

В поссовете отмечают, что такое сосредоточение вражеских войск представляет значительную угрозу безопасности мирных жителей. Также в громаде опасно посещать леса, посадки, в том числе в местах, где находились роSSийские военные - там могут быть мины и растяжки.

«Вероятно, у рашистов сейчас есть проблемы с обеспечением и не хватает продовольствия, поскольку они отлавливают на улицах кур, уток, гусей, а также отбирают или обменивают у местных жителей свиней и продукты питания», - отметили в поселке.

Также в оккупированных селах громады захватчики размещаются в заведениях социальной инфраструктуры и расселяются в пустых домах местных жителей.

На территории громады уже долгое время нет электроэнергии, мобильной связи, интернета. Работают некоторые магазины и аптеки, но ассортимент товаров очень ограничен.