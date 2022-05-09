Чмут — Арестовичу: "Вкусный кофе в солнечном Киеве вам обеспечивают сотни погибших и раненых. Искать виновных среди них — не лучшая идея"

Вчера в эфире "Фейгин Live" советник главы ОП Алексей Арестович поднял вопрос ответственности за подготовку к войне, оборону юга на Крымском направлении и обеспечение, обученность Территориальной обороны. На это отреагировал глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут, отметив, что такое заявление представителя офиса президента можно воспринять как попытку дать обществу "крайних" и определить виновных за допущенные ошибки. На самом деле Чмут считает это "политическими игрищами на костях".

"Так вот, если кто-то не знает или забыл, то я напомню — Вооруженные силы Украины занимаются применением и подготовкой армии. А их обеспечением, перевооружением и развитием, как и подготовкой государства к обороне в мирное время, занимается Министерство обороны, Верховная Рада и Кабмин. Но самое главное другое — все ключевые фамилии, которые отвечают за эти процессы, определяются исключительно из офиса президента", — отметил Чмут.

Он подчеркнул, что сегодня именно в ОП должны дать ответы на следующие вопросы:

Кто понесет ответственность за назначение министром Тарана и НГШ Хомчака, фактически на два года остановивших развитие ВСУ?

Кто понесет ответственность за провал государственного оборонного заказа два года подряд?

Кто понесет ответственность за такие проекты как "два корвета до 2035 года", которые съели значительный процент оборонного бюджета и не работают в этой войне?

Кто понесет ответственность за искусственное блокирование запуска Территориальной обороны на год из-за нежелания, чтобы закон был не от президента?

Кто три месяца изо дня в день говорил, что "войны не будет" и блокировал все попытки военных начать проактивную подготовку?