Чмут — Арестовичу: "Вкусный кофе в солнечном Киеве вам обеспечивают сотни погибших и раненых. Искать виновных среди них — не лучшая идея"
Он озвучил ряд вопросов, на которые должны ответить именно в ОП, они напрямую касаются ошибок, допущенных во время этой войны, информирует
Вчера в эфире "Фейгин Live" советник главы ОП Алексей Арестович поднял вопрос ответственности за подготовку к войне, оборону юга на Крымском направлении и обеспечение, обученность Территориальной обороны. На это
"Так вот, если кто-то не знает или забыл, то я напомню — Вооруженные силы Украины занимаются применением и подготовкой армии. А их обеспечением, перевооружением и развитием, как и подготовкой государства к обороне в мирное время, занимается Министерство обороны, Верховная Рада и Кабмин. Но самое главное другое — все ключевые фамилии, которые отвечают за эти процессы, определяются исключительно из офиса президента", — отметил Чмут.
Он подчеркнул, что сегодня именно в ОП должны дать ответы на следующие вопросы:
- Кто понесет ответственность за назначение министром Тарана и НГШ Хомчака, фактически на два года остановивших развитие ВСУ?
- Кто понесет ответственность за провал государственного оборонного заказа два года подряд?
- Кто понесет ответственность за такие проекты как "два корвета до 2035 года", которые съели значительный процент оборонного бюджета и не работают в этой войне?
- Кто понесет ответственность за искусственное блокирование запуска Территориальной обороны на год из-за нежелания, чтобы закон был не от президента?
- Кто три месяца изо дня в день говорил, что "войны не будет" и блокировал все попытки военных начать проактивную подготовку?
"И если кто-то вдруг забыл, то я напомню, что вкусный кофе в солнечном Киеве вам обеспечивают сотни погибших и раненых мужчин и женщин каждый день. Каждый день. И сегодня искать виновных среди них – совершенно не самая лучшая идея. Виноватые не в армии, хоть и там есть кого и за что спросить, виноватые в высоких кабинетах, которые формировали бюджеты политики и определяли фамилии на ключевые должности", - подытожил Чмут.