Чмут — Арестовичу: "Вкусный кофе в солнечном Киеве вам обеспечивают сотни погибших и раненых. Искать виновных среди них — не лучшая идея"

Он озвучил ряд вопросов, на которые должны ответить именно в ОП, они напрямую касаются ошибок, допущенных во время этой войны, информирует ZN.ua.

Чмут — Арестовичу:
© Тарас Чмут / Facebook

Вчера в эфире "Фейгин Live" советник главы ОП Алексей Арестович поднял вопрос ответственности за подготовку к войне, оборону юга на Крымском направлении и обеспечение, обученность Территориальной обороны. На это отреагировал глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут, отметив, что такое заявление представителя офиса президента можно воспринять как попытку дать обществу "крайних" и определить виновных за допущенные ошибки. На самом деле Чмут считает это "политическими игрищами на костях".

"Так вот, если кто-то не знает или забыл, то я напомню — Вооруженные силы Украины занимаются применением и подготовкой армии. А их обеспечением, перевооружением и развитием, как и подготовкой государства к обороне в мирное время, занимается Министерство обороны, Верховная Рада и Кабмин. Но самое главное другое — все ключевые фамилии, которые отвечают за эти процессы, определяются исключительно из офиса президента", — отметил Чмут.

Он подчеркнул, что сегодня именно в ОП должны дать ответы на следующие вопросы:

  • Кто понесет ответственность за назначение министром Тарана и НГШ Хомчака, фактически на два года остановивших развитие ВСУ?
  • Кто понесет ответственность за провал государственного оборонного заказа два года подряд?
  • Кто понесет ответственность за такие проекты как "два корвета до 2035 года", которые съели значительный процент оборонного бюджета и не работают в этой войне?
  • Кто понесет ответственность за искусственное блокирование запуска Территориальной обороны на год из-за нежелания, чтобы закон был не от президента?
  • Кто три месяца изо дня в день говорил, что "войны не будет" и блокировал все попытки военных начать проактивную подготовку?

"И если кто-то вдруг забыл, то я напомню, что вкусный кофе в солнечном Киеве вам обеспечивают сотни погибших и раненых мужчин и женщин каждый день. Каждый день. И сегодня искать виновных среди них – совершенно не самая лучшая идея. Виноватые не в армии, хоть и там есть кого и за что спросить, виноватые в высоких кабинетах, которые формировали бюджеты политики и определяли фамилии на ключевые должности", - подытожил Чмут.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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