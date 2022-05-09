В РоSSию вывезли более 1 млн украинцев — Денисова

Более 1 млн украинских граждан незаконно вывезены на территорию РоSSийской Федерации, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денсова.

«Более 1 млн 186 тыс. наших граждан, среди которых более 200 тыс. детей вывезены на территорию РоSSийской Федерации», – сказала Денисова на брифинге в понедельник в Киеве .

Она отметила, что у Украины уже есть подтвержденная информация, что РоSSия заранее готовилась к принудительной депортации столь огромного количества граждан.

«У нас есть информация, что были направлены дерективы из центра власти РоSSии, чтобы в других федеральных округах создали лагеря. В том числе, сколько в каком округе должно быть лагерей на какое количество людей», - рассказала она.

Денисова отметила, что вывезенных из Украины граждан планировали замещать россиянами, которых планировали переселить из отдаленных регионов РФ .

Она добавила, что вывоз более миллиона граждан является опасным явлением и вернуть их сейчас из вражеской страны невозможно.

«Сначала люди проходят фильтрационные лагеря на территории ОРДЛО. Те, кто не прошел фильтрацию, они отправляются в неизвестном направлении, нам неизвестна их судьба. Все остальные вывозятся в Ростовскую область и дальше поездами по разным направлениям», - рассказала уполномоченная.

Сейчас Украина через посредство Красного Креста пытается отыскать таких людей и установить с ними связь. Некоторых людей, оказавшихся в регионах РоSSии, граничащих с Европой или дружественными странами, удалось вернуть, но сложнее всего наладить связь с особо отдаленными регионами.