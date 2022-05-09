В боях с оккупантами погибли 7 бойцов с Буковины: фото героев

Семь украинских военных из Буковины погибли, защищая честь и независимость Украины.

Фото героев и краткую биографию опубликовали на Facebook-странице Ассоциации ветеранов "За Украину. За ее свободу", информирует Апостроф.

Во время защиты Украины и ее территориальной целостности, в тяжелом неравном бою погиб военный солдат Скидан Иван Николаевича из села Стебни Конятинской ТГ на Вижниччине. Погиб Герой 1 мая 2022 года в Рубежном Луганской области во время выполнения боевого задания, попав под артиллерийный обстрел. Ивану было 52 года. Ранее его дважды призывали в АТО.

В бою с вражескими оккупантами погиб воин воинской части А3029, сержант Косован Константин Васильевич из села Лопушна Берегометской ТГ. Погиб воин 30 апреля 2022 возле населенного пункта Малые Фески Харьковской области в результате получения минно-взрывной травмы.

В тяжелом бою погиб солдат Мандалак Илья Викторович из Вижницы. Погиб воин 5 мая 2022 возле населенного пункта Прудянка Харьковской области в результате получения минно-взрывной травмы.

В тяжелом неравном бою погиб военный, главный сержант Гначук Василий, воин воинской части А4267, житель села Кливодин Кицманской территориальной громады Черновицкого района. 26-летний Василий Гначук был командиром роты. Осталась жена и ребенок.

В тяжелом неравном бою погиб военный Кондратюк Леонид, воин воинской части А4267, житель села Кливодин Кицманской территориальной общины Черновицкого района. У 35-летнего Леонида Кондратюка осталась жена.

В тяжелом неравном бою с вражескими оккупантами погиб 29-летний воин в/ч А4267, солдат Андрей Шова. Андрей родился в селе Синовцы на Глубоччине. Андрей – патриот и пример настоящего Героя, отданного своей Родине. У Героя осталась жена, сын и дочь.

В тяжелом неравном бою погиб солдат Александр Баланецкий, уроженец села Валява, что на Кицманщине. Александр погиб, мужественно защищая родную Родину от русских оккупантов. Александр Баланецкий работал в Черновицком городском совете, был членом Совета адвокатов Черновицкой области.


Мария Швец, Апостроф

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