Десантники показали видео уничтожения танка оккупантов с помощью Javelin

Работала Сичеславская бригада ВСУ.

Десантники показали видео уничтожения танка оккупантов с помощью Javelin
Фото: Скрін з відео

Украинские военные показали, как произошло уничтожение танка роSSийских оккупантов с помощью переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Об этом в Facebook написала 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада ВСУ.

"Молниеносная работа Сечеславских десантников из ПТРК Javelin по вражескому танку! И так будет с каждым, кто пришел захватывать нашу землю! Слава Украине!", - написали десантники.

Напомним, что в воскресенье, 8 мая, силы противовоздушной обороны поразили 10 целей роSSийских оккупантов.

А 7 мая появились фото уничтоженной терроборонцами военной техники роSSийских оккупантов.

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