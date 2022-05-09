Десантники показали видео уничтожения танка оккупантов с помощью Javelin

Украинские военные показали, как произошло уничтожение танка роSSийских оккупантов с помощью переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Об этом в Facebook написала 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада ВСУ.

"Молниеносная работа Сечеславских десантников из ПТРК Javelin по вражескому танку! И так будет с каждым, кто пришел захватывать нашу землю! Слава Украине!", - написали десантники.

Напомним, что в воскресенье, 8 мая, силы противовоздушной обороны поразили 10 целей роSSийских оккупантов.

А 7 мая появились фото уничтоженной терроборонцами военной техники роSSийских оккупантов.