Что о параде в РоSSии думают россияне: перехват СБУ

Они продолжают винить в своих бедах украинцев, а не диктатора Путина, информирует ZN.ua.

Что о параде в РоSSии думают россияне: перехват СБУ
© Госпогранслужба Украині

Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехват разговора военных РФ с их родными. Он свидетельствует о том, что рашисты недовольны проведением парада ко Дню победы. Более того, они называют позорным ход войны и не верят в какие-либо перспективы.

При этом россияне продолжают обвинять в своих бедах украинцев, а не диктатора Владимира Путина.

Прямая речь: "Жарите шашлыки, да? Делайте с "хохляцких" этих шашлыки! Бейте этих гадов! Бейте на шашлык их всех! Гады! Я спокойно относилась, а теперь ненавидеть начала – после всего, что они делают, гады!..

Не знаю, к чему этот парад? На хр*н он нужен? Позорно это все. Больно на душе… но почему-то он (Путин – ред.) решил провести.

У всех настроения нету… Дебилизм полный. Вообще у людей настрой плохой, настроения нет. Все поникшие ходят, грустные – ну, большая часть людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас стало, с этими санкциями. Короче, хе*ня одна. Цены такие здоровенные".


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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