РоSSия может воевать от 6 до 12 месяцев — эксперт

Директор неправительственной аналитической организации "Центр исследований армии, конверсии и разоружения" Валентин Бадрак считает, что скорого отступления РоSSии в войне против Украины не следует ожидать. Во время интервью Forbes он рассказал, что воевать РФ может еще от 6 до 12 месяцев.

"В РоSSии остается все меньше новейших вооружений. Пример про самолеты. На вооружении в РФ стоит 1 500 боевых самолетов, из них около 400 было введено в строй после 2010-2011 годов. Именно тогда россияне начали внедрять военную программу "самолет пятого поколения Су-57". За 10 лет по этой программе в РоSSии был произведен лишь один Су-57. У них просто нет технологий и комплектующих их производить", — заметил эксперт.

По его словам, скоро оккупанты должны будут перейти на самолеты советского производства, поскольку ВСУ уже обезвредили около трети новых самолетов, среди которых Су-35 и бомбардировщики Су-34.

"РоSSия больше не может использовать ракетный комплекс "Кинжал", потому что не в состоянии их производить, не может бить из "Калибров", точнее может лишь из тех, что остались "про запас" на кораблях. Почти исчерпался ресурс мощных авиационных ракет Х-101 и Х-555. Поэтому и происходят такие невыборочные бомбардировки с уничтожением гражданской инфраструктуры. РоSSийская армия начала использовать противокорабельные комплексы "Бастион" с ракетами Оникс. Этими ракетами несколько дней назад ударили по Одессе. Специалисты говорят, что ракеты Оникс слишком дороги, чтобы использовать их для разрушения взлетно-посадочной полосы. Это показывает, насколько велик в РоSSии дефицит", — рассказал Бадрак.

Но эксперт отмечает, что у рашистов есть много складов, где сейчас находится законсервированная техника, хотя она намного старше, но все же подходит для переброса на фронт.

"Однако на быстрое отступление надеяться также не стоит. РоSSия достаточно мощная и большая страна, инерция ее падения может длиться долго. По прогнозам Центра исследований армии, конверсии и разоружения, РоSSия способна воевать от 6 до 12 месяцев, если давление западных стран не будет увеличиваться, если будет еще меньше", — подытожил эксперт.