ВСУ уничтожили понтонную переправу оккупантов в Луганской области

Бои там продолжались всю ночь на 9 мая.

ВСУ уничтожили понтонную переправу оккупантов в Луганской области
Фото: пресс-служба ЛОГА

Понтонная переправа, которую роSSийские войска 8 мая построили через Северский Донец в районе Белогоровки на Луганщине, уничтожена. Однако бои продолжаются, поскольку определенное количество войск оккупантам удалось переправить.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует Радио Свобода.

По его словам, бои там продолжались всю ночь на 9 мая.

«Скажу коротко: переправа уже уничтожена. Утром. Много техники валяется на берегу, что-то упало в реку. Но давайте дождемся, чем закончится сегодняшний день, потому что это достаточно важная ситуация», – сказал он.

Самые активные бои в Луганской области по состоянию на 9 мая идут под Рубежным, Белогоровкой и на трассе Лисичанск-Бахмут, уточнил Гайдай.

Напомним, что на территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки успешно отбиты шесть атак россиян, уничтожено 20 танков, одна артиллерийская система, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и пять единиц автотехники. Подразделения ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан -10".

8 мая Вооруженные силы Украины отступили из Попасной Луганской области. Бойцы заняли позиции, подготовленные заранее.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские войска уничтожили скит в Святогорской лавре: видео руинРоSSийские войска уничтожили скит в Святогорской лавре: видео руин
Генштаб назвал обновленные потери россиян во время войны в Украине — демилитаризовано еще полторы сотни оккупантовГенштаб назвал обновленные потери россиян во время войны в Украине — демилитаризовано еще полторы сотни оккупантов
Еще 150 оккупантов никогда не вернутся домой: сводка потерь РФ в Украине на 9 маяЕще 150 оккупантов никогда не вернутся домой: сводка потерь РФ в Украине на 9 мая
Украинские военные уничтожили шесть роSSийских катеров "Раптор" во время полномасштабной войныУкраинские военные уничтожили шесть роSSийских катеров "Раптор" во время полномасштабной войны
В Одесской области в результате роSSийских обстрелов без света оказались шесть населенных пунктовВ Одесской области в результате роSSийских обстрелов без света оказались шесть населенных пунктов
В Сумской области роSSийская ракета попала в еврейское кладбищеВ Сумской области роSSийская ракета попала в еврейское кладбище
Прокуратура начала расследование массированного ракетного обстрела Одессы и областиПрокуратура начала расследование массированного ракетного обстрела Одессы и области
В Харьковской области секретарю сельсовета объявили о подозрении из-за пособничества россиянамВ Харьковской области секретарю сельсовета объявили о подозрении из-за пособничества россиянам
В Белгородской области РФ сосредоточивает резервы для ведения боевых действий вблизи границы Украины – ГенштабВ Белгородской области РФ сосредоточивает резервы для ведения боевых действий вблизи границы Украины – Генштаб
"Байрактар" уничтожил вертолет оккупантов на острове Змеиный"Байрактар" уничтожил вертолет оккупантов на острове Змеиный
Последние новости
Подгружаем последние новости