ВСУ уничтожили понтонную переправу оккупантов в Луганской области

Бои там продолжались всю ночь на 9 мая.

Понтонная переправа, которую роSSийские войска 8 мая построили через Северский Донец в районе Белогоровки на Луганщине, уничтожена. Однако бои продолжаются, поскольку определенное количество войск оккупантам удалось переправить.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует Радио Свобода.

По его словам, бои там продолжались всю ночь на 9 мая.

«Скажу коротко: переправа уже уничтожена. Утром. Много техники валяется на берегу, что-то упало в реку. Но давайте дождемся, чем закончится сегодняшний день, потому что это достаточно важная ситуация», – сказал он.

Самые активные бои в Луганской области по состоянию на 9 мая идут под Рубежным, Белогоровкой и на трассе Лисичанск-Бахмут, уточнил Гайдай.

Напомним, что на территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки успешно отбиты шесть атак россиян, уничтожено 20 танков, одна артиллерийская система, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и пять единиц автотехники. Подразделения ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан -10".

8 мая Вооруженные силы Украины отступили из Попасной Луганской области. Бойцы заняли позиции, подготовленные заранее.