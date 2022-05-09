Враг за сутки потерял 150 человек и две крылатые ракеты, – Генштаб ВСУ

Также у россиян стало меньше на два вертолета.

Фото: Генштаб ЗСУ в Facebook

Общие боевые потери РоSSии в войне против Украины с 24 февраля по 9 мая ориентировочно составили 25 650 человек. За сутки было уничтожено 150 оккупантов.

Также враг за 8 мая потерял 15 танков, всего – 1145, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Другие потери врага:

боевых бронированных машин – 2764 (+23),

артиллерийских систем – 513 (+4),

ракетных систем залпового огня –185 (+6),

средства ПВО – 87 (+1),

самолетов – 199,

вертолетов – 158 (+2),

автомобильной техники и автоцистерн – 1970 (+9),

корабли/катера –12,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17).

специальная техника – 41(+2).

крылатые ракеты – 94 (+2).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении.