Враг за сутки потерял 150 человек и две крылатые ракеты, – Генштаб ВСУ

Также у россиян стало меньше на два вертолета.

Фото: Генштаб ЗСУ в Facebook

Общие боевые потери РоSSии в войне против Украины с 24 февраля по 9 мая ориентировочно составили 25 650 человек. За сутки было уничтожено 150 оккупантов.

Также враг за 8 мая потерял 15 танков, всего – 1145, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Другие потери врага:

  • боевых бронированных машин – 2764 (+23),

  • артиллерийских систем – 513 (+4),

  • ракетных систем залпового огня –185 (+6),

  • средства ПВО – 87 (+1),

  • самолетов – 199,

  • вертолетов – 158 (+2),

  • автомобильной техники и автоцистерн – 1970 (+9),

  • корабли/катера –12,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17).

  • специальная техника – 41(+2).

  • крылатые ракеты – 94 (+2).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении.

Напомним, за сегодня на территории Донецкой и Луганской областей защитники отбили шесть атак. На Южном направлении наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация нанесли по позициям РФ около полусотни поражений. По южному направлению вражеские потери за сутки составили: 51 оккупант, две реактивные системы залпового огня, танк, зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С", два БПЛА и вертолет.

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