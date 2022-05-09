Враг за сутки потерял 150 человек и две крылатые ракеты, – Генштаб ВСУ
Также у россиян стало меньше на два вертолета.
Общие боевые потери РоSSии в войне против Украины с 24 февраля по 9 мая ориентировочно составили 25 650 человек. За сутки было уничтожено 150 оккупантов.
Также враг за 8 мая потерял 15 танков, всего – 1145, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Другие потери врага:
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боевых бронированных машин – 2764 (+23),
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артиллерийских систем – 513 (+4),
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ракетных систем залпового огня –185 (+6),
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средства ПВО – 87 (+1),
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самолетов – 199,
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вертолетов – 158 (+2),
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автомобильной техники и автоцистерн – 1970 (+9),
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корабли/катера –12,
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БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17).
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специальная техника – 41(+2).
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крылатые ракеты – 94 (+2).
Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении.
Напомним, за сегодня на территории Донецкой и Луганской областей защитники отбили шесть атак. На Южном направлении наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация нанесли по позициям РФ около полусотни поражений. По южному направлению вражеские потери за сутки составили: 51 оккупант, две реактивные системы залпового огня, танк, зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С", два БПЛА и вертолет.