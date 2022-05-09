Оккупанты обстреляли из "Градов" Днепропетровскую область

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что войска РФ обстреляли из "Градов" Широковскую громаду Днепропетровской области,

По словам главы ОВА, люди не пострадали. Село Ганновка осталося без света.

"Снова вражеская атака. Орки обстреляли из "Градов" Широковскую громаду. В селе Ганновка один дом разрушен, несколько повреждены. Люди не пострадали. Большинство местных уехали. Село осталось без света. Работают электрики", - сообшил Резниченко.