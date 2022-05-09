"Понажирались… Крыша у всех уже едет": оккупанты рассказали, как уничтожают друг друга "по синьке"

обстрел, прилет, разрушение, дома

Оккупант пожаловался на ненормальное увлечение русских солдат водкой.

Оккупанты занимаются рэкетом в Херсонской области. Об этом стало известно из перехваченных СБУ разговоров, оккупанты не скрывают своих целей.

Оккупант из т. н. "ДНР" рассказывает как они в «свободное от работы время» пьянствуют, устраивают между собой перестрелки и «поножовщину».

"Наш блок-пост нормально, а соседи удивили… Начали деньги у украинцев «трясти». Тысяча рублей проезд", - рассказывает захватчик.

Он также рассказал, что оккупанты продолжают употреблять много алкоголя:

"Понажирались… Крыша у всех уже едет потихоньку… На одном блокпоста перестреляли друг друга, бледный, на другом – порезали друг друга"

Также оккупант заявил, что в городе будет до девятого мая, но не этого года, а аж до следующего.

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Мы также писали, накануне 9 мая, когда в РФ отмечают День победы, многие говорят о том, что роSSийский президент может объявить войну Украине и начать общую мобилизацию. О том, стоит ли бояться такого поворота, рассказал главный редактор Цензор.НЕТ и военный эксперт Юрий Бутусов в интервью НВ.

По мнению эксперта, внимание к этой дате преувеличено.


Дарина Силина, politeka.net

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