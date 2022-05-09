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2022-05-09
Еще 150 оккупантов никогда не вернутся домой: сводка потерь РФ в Украине на 9 мая
Продолжаются 75 сутки полномасштабного вторжения страны-террориста РоSSии на территорию суверенной и независимой Украины. В этой войне агрессор теряет тысячи единиц военной техники и десятки тысяч личного оккупантского состава, однако продолжает атаковать украинские города, деревни и мирное население нашей страны, информирует
Об общих боевых потерях врага сообщили в Генштабе ВСУ.
Ориентировочные потери роSSийского оккупационного войска по состоянию на 9 мая:
- личного состава – около 25650 (+150) человек ликвидировано,
- танков - 1145 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 2764 (+23) ед,
- артиллерийских систем - 513 (+4) ед,
- РСЗО - 185 (+6) ед,
- средства ПВО - 87(+1) ед,
- самолетов - 199 (+0) ед,
- вертолетов - 158 (+2) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1970 (+9) ед,
- корабли /катера - 12 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17),
- специальная техника - 41 (+2),
- крылатые ракеты – 94 (+2).
По данным Генштаба ВСУ, роSSийские оккупанты понесли наибольшие потери за минувшие сутки наблюдавшиеся на Авдеевском направлении.
Лиза Бровко, Апостроф