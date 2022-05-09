Еще 150 оккупантов никогда не вернутся домой: сводка потерь РФ в Украине на 9 мая

Продолжаются 75 сутки полномасштабного вторжения страны-террориста РоSSии на территорию суверенной и независимой Украины. В этой войне агрессор теряет тысячи единиц военной техники и десятки тысяч личного оккупантского состава, однако продолжает атаковать украинские города, деревни и мирное население нашей страны, информирует Апостроф .

Об общих боевых потерях врага сообщили в Генштабе ВСУ.

Ориентировочные потери роSSийского оккупационного войска по состоянию на 9 мая:

личного состава – около 25650 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1145 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 2764 (+23) ед,

артиллерийских систем - 513 (+4) ед,

РСЗО - 185 (+6) ед,

средства ПВО - 87(+1) ед,

самолетов - 199 (+0) ед,

вертолетов - 158 (+2) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1970 (+9) ед,

корабли /катера - 12 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17),

специальная техника - 41 (+2),

крылатые ракеты – 94 (+2).

По данным Генштаба ВСУ, роSSийские оккупанты понесли наибольшие потери за минувшие сутки наблюдавшиеся на Авдеевском направлении.