Байден показал историческое фото и кое-что сказал об Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден показал историческое фото с виртуального саммита "Группы семи" (G7), который состоялся 8 мая. Ключевой темой встречи была Украина, информирует Апостроф.

Фото американский лидер разместил в Twitter.

На саммите, состоявшемся в День памяти и примирения и на 74-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину, мировые лидеры подтвердили, что собираются в дальнейшем поддерживать Киев.

"Сегодня я говорил с лидерами G7 и президентом Зеленским о нашем непреклонном единстве и стремлении продолжать укреплять Украину и усиливать боль Путина", - написал Байден под фото.

"Группа семи" объединяет США, Британию, Германию, Италию, Канаду, Францию и Японию.

В ходе саммита политики заявили, что РоSSия нарушила ряд международных норм в неспровоцированной войне против суверенной Украины. В частности, речь идет о Уставе ООН, созданном после Второй мировой, чтобы избавить последующие поколения от военных лихолетий.

Мировые лидеры подчеркнули, что "не пожалеют сил, чтобы заставить Путина и Лукашенко ответить".


Ксения Срибнянская, Апостроф

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