Байден показал историческое фото и кое-что сказал об Украине
Президент Соединенных Штатов Джо Байден показал историческое фото с виртуального саммита "Группы семи" (G7), который состоялся 8 мая. Ключевой темой встречи была Украина, информирует
Фото американский лидер разместил в Twitter.
На саммите, состоявшемся в День памяти и примирения и на 74-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину, мировые лидеры подтвердили, что собираются в дальнейшем поддерживать Киев.
"Сегодня я говорил с лидерами G7 и президентом Зеленским о нашем непреклонном единстве и стремлении продолжать укреплять Украину и усиливать боль Путина", - написал Байден под фото.
"Группа семи" объединяет США, Британию, Германию, Италию, Канаду, Францию и Японию.
В ходе саммита политики заявили, что РоSSия нарушила ряд международных норм в неспровоцированной войне против суверенной Украины. В частности, речь идет о Уставе ООН, созданном после Второй мировой, чтобы избавить последующие поколения от военных лихолетий.
Мировые лидеры подчеркнули, что "не пожалеют сил, чтобы заставить Путина и Лукашенко ответить".