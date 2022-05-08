Украинские военные уничтожили шесть роSSийских катеров "Раптор" во время полномасштабной войны

Вероятно, у РоSSии в Черном море остался только один катер такого типа.

Украинские военные уничтожили шесть роSSийских катеров "Раптор" во время полномасштабной войны
Фото: скріншот

Украинские военные уничтожили шесть роSSийских катеров "Раптор" во время полномасштабной войны. Об этом говорится в анализе видео ВСУ портала "Милитарный".

Отмечается, что на опубликованных Генштабом видео по уничтожению скоростных патрульных катеров "Раптор" в течение второго мая и восьмого мая видно, что украинские военные пять раз попали в разные роSSийские катера этого типа. Еще один "Раптор" был уничтожен ранее полком "Азов" вблизи Мариуполя.

Милитарный отмечает, что всего в РоSSии на вооружении было 17 таких катеров. Семь из них состояли на службе в Черноморском флоте. Таким образом, можно предположить, что целым в Черном море остался только один роSSийский "Раптор". В то же время, авторы материала отмечают, что пока не известно, насколько серьезные повреждения получили катера.

Напомним, что 8 мая украинские военные с помощью беспилотника "Байрактар" уничтожили роSSийский вертолет на острове Змеиный.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
В Одесской области в результате роSSийских обстрелов без света оказались шесть населенных пунктовВ Одесской области в результате роSSийских обстрелов без света оказались шесть населенных пунктов
В настоящее время продолжаются интенсивные обстрелы завода "Азовсталь"В настоящее время продолжаются интенсивные обстрелы завода "Азовсталь"
Украинские военные идут в контрнаступление на Запорожском направленииУкраинские военные идут в контрнаступление на Запорожском направлении
В РоSSии считают, что компенсацией за передачу роSSийских активов Украине могут быть территории ДонбассаВ РоSSии считают, что компенсацией за передачу роSSийских активов Украине могут быть территории Донбасса
В Харьковской области ВСУ могут в ближайшее время продвинуться к роSSийской границе — ISWВ Харьковской области ВСУ могут в ближайшее время продвинуться к роSSийской границе — ISW
Разрушения от войны зафиксированы в 66,7% Киевской области — глава ОВАРазрушения от войны зафиксированы в 66,7% Киевской области — глава ОВА
Украинские военные сбили вертолет РФ с десантом на острове ЗмеиномУкраинские военные сбили вертолет РФ с десантом на острове Змеином
С начала войны против Украины армия РФ потеряла около 25 500 военных — Генштаб ВСУС начала войны против Украины армия РФ потеряла около 25 500 военных — Генштаб ВСУ
За сутки на юге ВСУ уничтожили 80 оккупантов, их десантный катер, три гаубицы и боекомплектЗа сутки на юге ВСУ уничтожили 80 оккупантов, их десантный катер, три гаубицы и боекомплект
"Время истекает, а время - это наши жизни!" Защитники Мариуполя ждут спасения"Время истекает, а время - это наши жизни!" Защитники Мариуполя ждут спасения
Последние новости
Подгружаем последние новости