Вероятно, у РоSSии в Черном море остался только один катер такого типа.

Украинские военные уничтожили шесть роSSийских катеров "Раптор" во время полномасштабной войны. Об этом говорится в анализе видео ВСУ портала "Милитарный".

Отмечается, что на опубликованных Генштабом видео по уничтожению скоростных патрульных катеров "Раптор" в течение второго мая и восьмого мая видно, что украинские военные пять раз попали в разные роSSийские катера этого типа. Еще один "Раптор" был уничтожен ранее полком "Азов" вблизи Мариуполя.

Милитарный отмечает, что всего в РоSSии на вооружении было 17 таких катеров. Семь из них состояли на службе в Черноморском флоте. Таким образом, можно предположить, что целым в Черном море остался только один роSSийский "Раптор". В то же время, авторы материала отмечают, что пока не известно, насколько серьезные повреждения получили катера.

Напомним, что 8 мая украинские военные с помощью беспилотника "Байрактар" уничтожили роSSийский вертолет на острове Змеиный.