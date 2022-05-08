Войска РФ обстреляли Сумскую область – глава ОВА Живицкий

Детали обстрелов будут опубликованы впоследствии.

Войска РФ обстреляли Сумскую область – глава ОВА Живицкий
Фото: https://t.me/Zhyvytskyy

РоSSийские войска произвели ракетные обстрелы Шосткинского района Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

"Произошли ракетные обстрелы территории Шосткинского района. Не покидайте укрытий во время воздушной тревоги!", - написал он в Telegram.

Он также призвал жителей области не публиковать фото прилетов ракет и отметил, что "все детали будут опубликованы на официальных страницах, когда это будет безопасно".

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