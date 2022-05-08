Кулеба обсудил с Блинкеном новые санкции против РоSSии

Затронули вопрос экспорта украинского продовольствия.

Кулеба обсудил с Блинкеном новые санкции против РоSSии
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с Госсекретарем США Энтони Блинкеном введение новых санкций против РоSSии. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил на своей странице в Twitter.

Кулеба уверяет: новые санкции США против РФ уже "на подходе".

"В День памяти и примирения, в День победы в Европе с госсекретарем Блинкеном скоординировали шаги по приближению победы Украины. Новые жесткие санкции США против РФ на подходе. Обсудили пути разблокирования украинского экспорта продовольствия и обеспечения глобальной продовольственной безопасности",- написал министр.

Ранее, 8 мая, Соединенные Штаты вернули своих дипломатов в посольство в Киеве. Дипучреждение должно открыться после более чем трехмесячной эвакуации в Польшу.

В ближайшее время президент США Джо Байден должен назначить посла в Украине. Им станет Бриджит Бринк, до этого возглавлявшая дипломатическое представительство в Словакии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Венгрия в воскресенье снова сорвала переговоры по шестому пакету санкций против РоSSииВенгрия в воскресенье снова сорвала переговоры по шестому пакету санкций против РоSSии
Защитники Мариуполя поставили под сомнение эффективность санкций против РФЗащитники Мариуполя поставили под сомнение эффективность санкций против РФ
Где оккупанты ведут бои против украинцев накануне 9 мая: обновленная картаГде оккупанты ведут бои против украинцев накануне 9 мая: обновленная карта
The Guardian: Что бы Путин ни решил 9 мая, это будет опасно для РоSSииThe Guardian: Что бы Путин ни решил 9 мая, это будет опасно для РоSSии
Праздник убийц и мародеров: яркие фотожабы и карикатуры на 9 мая в РоSSииПраздник убийц и мародеров: яркие фотожабы и карикатуры на 9 мая в РоSSии
В РоSSии считают, что компенсацией за передачу роSSийских активов Украине могут быть территории ДонбассаВ РоSSии считают, что компенсацией за передачу роSSийских активов Украине могут быть территории Донбасса
Почти 200 сбитых самолетов и плюс 400 трупов: обновленные данные по потерям РоSSии на войнеПочти 200 сбитых самолетов и плюс 400 трупов: обновленные данные по потерям РоSSии на войне
С начала войны против Украины армия РФ потеряла около 25 500 военных — Генштаб ВСУС начала войны против Украины армия РФ потеряла около 25 500 военных — Генштаб ВСУ
Начато первое наступление против "Талибана" со времени захвата исламистами власти в АфганистанеНачато первое наступление против "Талибана" со времени захвата исламистами власти в Афганистане
Один день войны для РоSSии стоит минимум $900 млн – экспертОдин день войны для РоSSии стоит минимум $900 млн – эксперт
Последние новости
Подгружаем последние новости