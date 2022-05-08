Кулеба обсудил с Блинкеном новые санкции против РоSSии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с Госсекретарем США Энтони Блинкеном введение новых санкций против РоSSии. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил на своей странице в Twitter .

Кулеба уверяет: новые санкции США против РФ уже "на подходе".

"В День памяти и примирения, в День победы в Европе с госсекретарем Блинкеном скоординировали шаги по приближению победы Украины. Новые жесткие санкции США против РФ на подходе. Обсудили пути разблокирования украинского экспорта продовольствия и обеспечения глобальной продовольственной безопасности",- написал министр.

Ранее, 8 мая, Соединенные Штаты вернули своих дипломатов в посольство в Киеве . Дипучреждение должно открыться после более чем трехмесячной эвакуации в Польшу .