Войска РФ из огнемета "Солнцепек" обстреляли свои позиции

Войска РФ из огнеметной системы "Солнцепек" нанесли удар по собственным позициям, сообщает 97 Пехотный батальон 60-й отдельной пехотной бригады в Facebook.

""Руководство 97 Пехотного батальона выражает свое удовлетворение действиями роSSийских оккупантов, которые сегодня, 8 мая 2022 года, используя на Запорожском направлении тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", применили ее против своих позиций и фактически выжгли рашистских оккупантов с украинской земли. Такие действия всячески поддержатся украинскими военными, мы понимаем, что на майские праздники есть традиция готовить шашлыки, но у нас есть одно замечание – палите себя на территории РоSSии, потому что в Украине вам совсем не рады!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 97-й Пехотный батальон продолжает уничтожать оккупантов на украинской земле, держа оборону и выполняя приказы руководства.