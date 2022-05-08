"Байрактар" уничтожил вертолет оккупантов на острове Змеиный

На земле вблизи вертолета находилось несколько оккупантов.

Украинские военные с помощью беспилотника "Байрактар" уничтожили роSSийский вертолет на острове Змеиный.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

На видеозаписи, которые опубликовали украинские воины, видно, что на земле вблизи вертолета находилось несколько оккупантов.

"Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого клочка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и с воздуха. Вперед – к Победе!", - написали в командовании.

Напомним, что 7 мая в акватории Черного моря у острова Змеиный украинские защитники уничтожили роSSийский катер типа "Серна".

6 мая СМИ сообщили, что у острова Змеиный в Черном море загорелся роSSийский фрегат проекта 11356Р типа "Буревестник".

Также 2 мая у острова Змеиный были уничтожены два роSSийских катера.