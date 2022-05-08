В Одессе в результате ракетного удара РФ более 250 квартир получили повреждения

Коммунальные службы занимаются очищением территории.

В Одессе в результате ракетного удара РФ более 250 квартир получили повреждения
© Одесская ОГА

В Одессе в результате ракетного удара в субботу, 7 мая, по данным городского департамента ЖКХ, 252 квартиры получили повреждения, информирует прессслужба Одесской городской рады в Telegram.

"Коммунальные службы занимаются очисткой территории от выбитых оконных стекол и рам. На затягивание оконных проемов ушло 1800 кв. м пленки. По состоянию на утро 8 мая осталось в работе еще около 25 процентов квартир (с учетом тех, из которых временно выехали жильцы)", - говорится в сообщении.

Войска РФ нанесли по Одессе удар шестью ракетами с помощью стратегической авиации. В результате попадания 4 ракет повреждено гражданское предприятие в жилом районе. После обстрела возник пожар

Две ракеты попали в ранее поврежденную взлетно-посадочную полосу. Поврежден привод управления полетами.


Анна Конюченко, ZN.ua

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