В Одессе в результате ракетного удара РФ более 250 квартир получили повреждения

В Одессе в результате ракетного удара в субботу, 7 мая, по данным городского департамента ЖКХ, 252 квартиры получили повреждения, информирует прессслужба Одесской городской рады в Telegram.

"Коммунальные службы занимаются очисткой территории от выбитых оконных стекол и рам. На затягивание оконных проемов ушло 1800 кв. м пленки. По состоянию на утро 8 мая осталось в работе еще около 25 процентов квартир (с учетом тех, из которых временно выехали жильцы)", - говорится в сообщении.