The Guardian: Что бы Путин ни решил 9 мая, это будет опасно для РоSSии

После многочисленных военных поражений роSSийскому автократу нужно «упаковать» войну против Украины в новую обертку, чтобы сохранить поддержку населения, информирует ZN.ua.

The Guardian: Что бы Путин ни решил 9 мая, это будет опасно для РоSSии
© Минобороны РоSSии/t.me

Перед празднованием 9 мая РоSSия, похоже, так и не одержит желанную победу в войне против Украины. А каждый из ее потенциальных дальнейших шагов очень опасен. После провальной попытки атаковать Киев Москва сосредоточилась на попытке захватить больше территорий на украинском востоке. Хотя ее армия приближается к полному истощению, а санкции в это время усиливаются.

«Учитывая те силы, которые у них остаются, нынешняя попытка прорыва – это все на что они способны. Армии так быстро не восстанавливаются после столь больших потерь. А ввиду эффективности украинцев с нашей поддержкой не думаю, что РоSSия способна достичь своих целей в ближайшие недели. А ближайшие недели как раз скажут, куда это все ведет», – сказал The Guardian бывший директор по вопросам РоSSии в Совете национальной безопасности США и аналитик CNA Джефри Эдмондс.

Судя по всем поражениям, чиновники считают, что Владимир Путин использует празднование Дня победы, чтобы «завернуть в новую обертку» войну против Украины. Среди потенциальных вариантов – эскалация через формальное провозглашение войны или начало всеобщей мобилизации, а также деэскалация через провозглашение победы. Также не исключено, что Путин может сделать что-нибудь среднее. Он может похвалить роSSийскую армию за «победу» в Украине, но при этом начать готовить население к тому, что тяжелый и изнурительный конфликт станет новым статус-кво. Украинские чиновники предостерегали в последнее время, что Путин собирается объявить начало массовой мобилизации или открыто объявить войну против Украины, привлекая персонал и ресурсы, которые были недоступны для так называемой «спецоперации».


Лесь Димань, ZN.ua

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