РоSSияне медленно реагируют на неудачи на фронте из-за высоких потерь среди командиров, – Минобороны Великобритании

Эта тенденция может сохраниться, учитывая отсутствие опыта оперативного командования у офицеров, назначенных вместо убитых.

Из-за сложностей в командовании и контроле и слабых действиях россиян вражеская армия привлекла на поле боя старшее командование.

РоSSийское военное руководство редко делегирует операционное командование своим подчиненным, которые, со своей стороны, не приобретают опыт. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

Однако сейчас неясно, присутствие ли этих командиров на поле боя привело к повторному пересмотру концепций операций.

"Передовая дислокация командиров подвергла их значительному риску, что привело к непропорционально высоким потерям роSSийских офицеров в этом конфликте. Это привело к тому, что силы медленно реагируют на неудачи и не могут изменить свой подход на поле боя", – считает разведка Великобритании.

Британские военные полагают, что это может сохраниться, учитывая отсутствие опыта оперативного командования у офицеров, назначенных вместо убитых.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 May 2022



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?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/dGuAeC1DIh — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 8, 2022

Напомним, на этой неделе The New York Times со ссылкой на источники среди чиновников написала, что США предоставили Украине разведывательные данные, которые помогли отследить и уничтожить некоторых русских генералов во время войны. На вопрос о переданных украинцам разведывательных данных спикер Пентагона Джон Кирби сказал, что Минобороны США не будет говорить об этом. Но признал, что Штаты предоставляют Украине информацию и разведывательные данные, которые она может использовать для своей защиты.

Известно о ликвидации 12 роSSийских генералов, в том числе командующего 29-й армией Восточного военного округа РФ генерал-майора Андрея Колесникова.