РоSSияне медленно реагируют на неудачи на фронте из-за высоких потерь среди командиров, – Минобороны Великобритании
Эта тенденция может сохраниться, учитывая отсутствие опыта оперативного командования у офицеров, назначенных вместо убитых.
Иллюстративное фото оккупантов
Фото: ukrinform.ua
Из-за сложностей в командовании и контроле и слабых действиях россиян вражеская армия привлекла на поле боя старшее командование.
РоSSийское военное руководство редко делегирует операционное командование своим подчиненным, которые, со своей стороны, не приобретают опыт. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.
Однако сейчас неясно, присутствие ли этих командиров на поле боя привело к повторному пересмотру концепций операций.
"Передовая дислокация командиров подвергла их значительному риску, что привело к непропорционально высоким потерям роSSийских офицеров в этом конфликте. Это привело к тому, что силы медленно реагируют на неудачи и не могут изменить свой подход на поле боя", – считает разведка Великобритании.
Британские военные полагают, что это может сохраниться, учитывая отсутствие опыта оперативного командования у офицеров, назначенных вместо убитых.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 May 2022
Напомним, на этой неделе The New York Times со ссылкой на источники среди чиновников написала, что США предоставили Украине разведывательные данные, которые помогли отследить и уничтожить некоторых русских генералов во время войны. На вопрос о переданных украинцам разведывательных данных спикер Пентагона Джон Кирби сказал, что Минобороны США не будет говорить об этом. Но признал, что Штаты предоставляют Украине информацию и разведывательные данные, которые она может использовать для своей защиты.
Известно о ликвидации 12 роSSийских генералов, в том числе командующего 29-й армией Восточного военного округа РФ генерал-майора Андрея Колесникова.
По словам советника министра внутренних дел Геращенко, украинские военные попали в штаб 2-й армии РоSSии, где находилась ставка начальника генштаба ВСУ Герасимова. Герасимов приехал руководить наступлением на Славянск. Подтверждения информации о том, что он был ранен в Украине, в США нет.