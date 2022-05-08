Война в Украине: карта боевых действий по состоянию на 8 мая

Министерство обороны Великобритании опубликовало карту боевых действий в Украине по состоянию на воскресенье, 8 мая.

"РоSSия продолжает незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину", - подчеркнули в Минобороны Британии сообщении.

Министерство обороны Великобритании/Twitter

В правительстве Британии заявили : "Великобритания и наши международные партнеры осуждают незаконное вторжение РоSSии в Украину, Мы с Украиной".

РоSSийские войска пока не отступают с оккупированных территорий и продолжают наступление.

В то же время украинские защитники сопротивляются оккупантам: мы сохраняем свое преимущество на нескольких направлениях (отмечены на карте синими стрелочками).