В Харьковской области ВСУ могут в ближайшее время продвинуться к роSSийской границе — ISW

Русские даже разрушили несколько мостов, чтобы сдержать контрнаступление, информирует ZN.ua.

В Харьковской области ВСУ могут в ближайшее время продвинуться к роSSийской границе — ISW
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Контрнаступление Вооруженных сил Украины северо-восточнее Харькова имеет значительный прогресс и, вероятно, будет продвигаться к роSSийской границе в ближайшие дни или недели, говорится в сведении американского Института изучения войны.

«РоSSийские войска осуществляют определенный отход в результате успешных украинских атак и, как сообщается, разрушили три моста, чтобы замедлить продвижение украинцев. Армии обычно разрушают мосты только в том случае, если они в основном решили, что не будут пытаться пересечь реку в другом направлении в ближайшее время. Поэтому вряд ли роSSийские войска в ближайшее время начнут операцию по возвращению северо-восточных окраин Харькова, уволенных украинскими войсками», - отмечают американские аналитики.

Цель наступления украинских сил – оттеснить русские войска из зоны досягаемости Харькова артиллерией и вынудить отойти к границе роSSийской Белгородской области.

«Украинское контрнаступление вынуждает роSSийские подразделения, предназначенные для дислокации в других местах, передислоцироваться на Харьковский фронт, чтобы остановить украинские атаки. Учитывая нынешние темпы продвижения украинских войск, роSSийские войска могут быть не в состоянии помешать украинским силам достичь роSSийской границы даже с дополнительным подкреплением», - отмечают в ISW.

В то же время, наступление на харьковском направлении не препятствует роSSийским силам вблизи Изюма.


Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Разрушения от войны зафиксированы в 66,7% Киевской области — глава ОВАРазрушения от войны зафиксированы в 66,7% Киевской области — глава ОВА
"Время истекает, а время - это наши жизни!" Защитники Мариуполя ждут спасения"Время истекает, а время - это наши жизни!" Защитники Мариуполя ждут спасения
“Укропы, думал, деревня, них*я не могут”: оккупант не ожидал профессионализма ВСУ – перехват ГУР“Укропы, думал, деревня, них*я не могут”: оккупант не ожидал профессионализма ВСУ – перехват ГУР
РоSSияне гибнут десятками: свежие данные о ситуации в Луганской областиРоSSияне гибнут десятками: свежие данные о ситуации в Луганской области
Войска в полной боевой готовности на границе с Одесчиной: важные правила для местных на ближайшие дниВойска в полной боевой готовности на границе с Одесчиной: важные правила для местных на ближайшие дни
В Луганской области россияне сбросили авиабомбу на школу, из-под завалов пока спасли 30 человек, - ГайдайВ Луганской области россияне сбросили авиабомбу на школу, из-под завалов пока спасли 30 человек, - Гайдай
РоSSия обстреляла одесский аэропорт и один из районов области, - МарченкоРоSSия обстреляла одесский аэропорт и один из районов области, - Марченко
Польша построила 60-километровый забор на границе с БеларусьюПольша построила 60-километровый забор на границе с Беларусью
В Херсонской области оккупанты не дают погасить пожар, который может сжечь целые селаВ Херсонской области оккупанты не дают погасить пожар, который может сжечь целые села
Оккупанты обстреляли из "Градов" село в Луганской области, известно о 2 погибших детях, - ГайдайОккупанты обстреляли из "Градов" село в Луганской области, известно о 2 погибших детях, - Гайдай
Последние новости
Подгружаем последние новости