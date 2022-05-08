В Харьковской области ВСУ могут в ближайшее время продвинуться к роSSийской границе — ISW

Контрнаступление Вооруженных сил Украины северо-восточнее Харькова имеет значительный прогресс и, вероятно, будет продвигаться к роSSийской границе в ближайшие дни или недели, говорится в сведении американского Института изучения войны.

«РоSSийские войска осуществляют определенный отход в результате успешных украинских атак и, как сообщается, разрушили три моста, чтобы замедлить продвижение украинцев. Армии обычно разрушают мосты только в том случае, если они в основном решили, что не будут пытаться пересечь реку в другом направлении в ближайшее время. Поэтому вряд ли роSSийские войска в ближайшее время начнут операцию по возвращению северо-восточных окраин Харькова, уволенных украинскими войсками», - отмечают американские аналитики.

Цель наступления украинских сил – оттеснить русские войска из зоны досягаемости Харькова артиллерией и вынудить отойти к границе роSSийской Белгородской области.

«Украинское контрнаступление вынуждает роSSийские подразделения, предназначенные для дислокации в других местах, передислоцироваться на Харьковский фронт, чтобы остановить украинские атаки. Учитывая нынешние темпы продвижения украинских войск, роSSийские войска могут быть не в состоянии помешать украинским силам достичь роSSийской границы даже с дополнительным подкреплением», - отмечают в ISW.

В то же время, наступление на харьковском направлении не препятствует роSSийским силам вблизи Изюма.