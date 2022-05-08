Украинские военные сбили вертолет РФ с десантом на острове Змеином

Украинские защитники уничтожили вертолет РФ с десантом на острове Змеиный, сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

"Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого клочка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и с воздуха", - говорится в сообщении.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук также отметил: "Кстати, есть ответ от наших Вооруженных сил... Остров Змеиный, административно входящий в Одесскую область, становится морской Чернобаевкой. Там ночью был уничтожен вертолет с экипажем орков на борту".

В субботу, 7 мая, воздушные силы ВСУ уничтожили 14 воздушных целей роSSийской армии.