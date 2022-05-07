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2022-05-07
За время эвакуации людей с "Азовстали" погибли трое бойцов "Азова", шестеро ранены, - Андрющенко
Украинские защитники организовывали и прикрывали эвакуацию на месте.
Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9
За период эвакуации мирных жителей с завода Азовсталь погибли трое бойцов полка "Азов".
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Один - в подбитой машине. Еще двое - от ударов роSSийских БПЛА. Шесть раненых... Будут ужасно мучаться, потому что лекарств в бункере уже нет", - рассказал Андрющенко.
Украинские защитники, по его словам, организовывали и прикрывали эвакуацию мирных жителей на месте.
"Они отдали свою жизнь, чтобы другие наслаждались свежим воздухом. Солнцем. Весной. Миром. Спасибо вам, ребята. Мы перед вами в долгу, который невозможно заплатить", - подчеркнул советник главы Мариуполя.