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2022-05-07
С "Азовстали" эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей, - Верещук
"Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена".
Фото: ОПУ
С "Азовстали" эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.
Об этом сообщила вице-премьер-министр реинтеграции Ирина Верещук.
Она отметила, что "приказ Президента выполнен".
"Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена", - добавила Верещук.
Напомним, вчера, 6 мая, несмотря на провокации и обстрелы со стороны роSSийских оккупантов, с территории "Азовстали" удалось эвакуировать 50 женщин, детей и людей пожилого возраста.
В тот же день руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что из Мариуполя и завода удалось эвакуировать почти 500 гражданских.