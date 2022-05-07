С "Азовстали" эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей, - Верещук

С "Азовстали" эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

Об этом сообщила вице-премьер-министр реинтеграции Ирина Верещук.

Она отметила, что "приказ Президента выполнен".

"Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена", - добавила Верещук.

Напомним, вчера, 6 мая, несмотря на провокации и обстрелы со стороны роSSийских оккупантов, с территории "Азовстали" удалось эвакуировать 50 женщин, детей и людей пожилого возраста.

В тот же день руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что из Мариуполя и завода удалось эвакуировать почти 500 гражданских.