На Харьковщине захватчики потеряли контроль над Циркунами после наступления ВСУ, - Генштаб

После наступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области роSSийские оккупанты потеряли контроль над с. Циркуны.

Об этом сообщили в Генштабе ЗСУ.

"На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредоточил на недопущении дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины. Усилил группировку войск 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии Западного военного округа за счет подразделений резерва. Совершал обстрелы с применением артиллерии в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино. Противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Вернополье, успеха не имел, понес потери и отошел", - отметили в командовании.

По состоянию на 18.00 7 мая ситуация по другим направлениям такова:

- на Донецком захватчики сосредоточили основные усилия на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на населенные пункты Лиман и Северодонецк. Также оккупанты пытались взять под контроль населенный пункт Александровка, успеха не имели.

- на Мариупольском направлении враг продолжает блокировать подразделения сил обороны в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерия и танки производят штурмовые действия.

- в Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не проводил. А в направлении населенного пункта Полтавка Запорожской области захватчики пытались вести наступательные действия при поддержке авиации, понесли потери и отошли на ранее занимаемые позиции.

Также подразделения Сил обороны в районе Родов Запорожской области успешно нанесли огневое поражение противнику, уничтожив часть его вооружения и военной техники. Следовательно, личный состав врага покинул позиции.

- на Южнобугском направлении россияне ведут оборону и наносят ракетные удары по военной и гражданской инфраструктуре.

- на Криворожском направлении наступательных действий захватчики не проводили, только производили обстрелы подразделений наших войск с применением минометов и ствольной артиллерии.

"Оккупанты несут значительные потери в боях с подразделениями Сил обороны Украины. Так, в населенном пункте Бурчак обнаружено размещение более 100 раненых военнослужащих воздушно-десантных войск вооруженных сил роSSийской федерации", - отметили в Генштабе.

Напомним, сегодня в Николаевской области прогремели четыре взрыва. Также РоSSия нанесла ракетный удар по Сумщине, есть раненый. А на Харьковщине вследствие обстрела оккупантов погибла 28-летняя женщина.

ВСУ уничтожили роSSийский катер возле острова Змеиный.