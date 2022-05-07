NYT: Кремль ожидал, что украинцы станут коллаборантами, это была грубая ошибка

Москва ошибочно решила, что русскоязычие или православная вера делает часть украинцев каким-то образом «пророSSийскими», информирует ZN.ua.

NYT: Кремль ожидал, что украинцы станут коллаборантами, это была грубая ошибка
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Предложение предать Украину поступило Александру Вилкулу на второй день роSSийского вторжения. «Бывший коллега» позвонил политику, когда роSSийские войска продвигались в Кривой Рог.

«Он сказал: Александр Юрьевич, посмотрите на карту, видите ли, ситуация уже определена. Подпишите соглашение о дружбе, сотрудничестве и обороне с Россией. И у вас будут хорошие отношения с ними. Вы станете влиятельным человеком в новой Украине», – вспомнил он разговор с одним из бывших министров пророSSийского режима Виктора Януковича.

Но, как пишет New York Times, Вилкул ответил на такое предложение «бранью». По его словам, серая зона в украинской политике полностью улетучилась. Ракетные удары по Кривому Рогу убедили его, что единственный доступный выбор – это сопротивляться.

Если первые месяцы войны против Украины стали полной катастрофой для роSSийской армии, роSSийское вторжение в целом разоблачило еще один большой провал: Москва неправильно оценила политическое пространство атакуемой ею страны. Этот просчет стоил жизни роSSийских солдат не меньше, чем плохо продуманная тактика танкистов, чьи боевые машины застряли в болотах.


Лесь Димань, ZN.ua

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