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2022-05-07
Генштаб показал фото уничтоженного танка оккупантов
Успешно попали воины территориальной обороны.
Фото: Генштаб
Бойцы подразделения территориальной обороны уничтожили военную технику росийских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"Воины территориальной обороны продолжают наносить урон врагу. Защитники одной из бригад уничтожили МТЛБ и танк роSSийских оккупантов", - говорится в сообщении.
Напомним, что по состоянию на 7 мая, роSSийская армия потеряла около 25 100 военных.
А 6 мая бойцы ОТУ "Восток" уничтожили склад с боеприпасами россиян.