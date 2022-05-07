Генштаб показал фото уничтоженного танка оккупантов

Бойцы подразделения территориальной обороны уничтожили военную технику росийских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Воины территориальной обороны продолжают наносить урон врагу. Защитники одной из бригад уничтожили МТЛБ и танк роSSийских оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, что по состоянию на 7 мая, роSSийская армия потеряла около 25 100 военных.

А 6 мая бойцы ОТУ "Восток" уничтожили склад с боеприпасами россиян.