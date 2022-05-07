Генштаб показал фото уничтоженного танка оккупантов

Успешно попали воины территориальной обороны.

Генштаб показал фото уничтоженного танка оккупантов
Фото: Генштаб

Бойцы подразделения территориальной обороны уничтожили военную технику росийских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Воины территориальной обороны продолжают наносить урон врагу. Защитники одной из бригад уничтожили МТЛБ и танк роSSийских оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, что по состоянию на 7 мая, роSSийская армия потеряла около 25 100 военных.

А 6 мая бойцы ОТУ "Восток" уничтожили склад с боеприпасами россиян.

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