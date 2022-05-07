Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 7 мая

Минобороны Великобритании опубликовало карту боевых действий в Украине по состоянию на субботу, 7 мая.

"РоSSия продолжает незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину", - говорится в сообщении.

"Великобритания и наши международные партнеры едины в поддержке Украины. Правительство Великобритании предоставляет Украине ряд экономической, гуманитарной и оборонной военной помощи, а также вводит дополнительные санкции против РоSSии и Беларуси", - отметили в правительстве Британии.

Министерство обороны Великобритании/Twitter

Согласно карте, войска РФ пока не отступают с оккупированных территорий и продолжают наступление.

В то же время украинские защитники сопротивляются оккупантам: мы сохраняем свое преимущество на нескольких направлениях (отмечены на карте синими стрелочками).